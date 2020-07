Milan, Ibrahimovic: “Allo stesso livello fino a 50 anni!” | FOTO

Ibrahimovic scherza sui social ma manda segnali al club e a tutti coloro che dubitavano di lui. Ecco il messaggio dello svedese

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social. L’attaccante svedese, che sta discutendo il rinnovo di contratto con il Milan, sembra lanciare un ulteriore segnale a colore che forse credono poco in lui.

Il giocatore in questi mesi in rossonero ha dato prova di poter essere ancora protagonista ad altissimi livelli nonostante i 38 anni (saranno 39 il prossimo 3 ottobre).

Ibrahimovic ha zittito gli scettici e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vuole continuare a giocare, per riportare in alto il Milan, forse non solo per un altro anno ma per due.

D’altronde per Zlatan l’età non passa mai: “Potrei giocare allo stesso livello fino a quando non avrò 50 anni”, scrive un invecchiato Ibra sui social. “Sono d’accordo”, risponde il bomber svedese di oggi, che scherza con la propria età, dimostrando di non avere paura di invecchiare.

I agree with Zlatan pic.twitter.com/Dj77qwCraW — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 31, 2020

