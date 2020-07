Juventus, auguri a Conte | Furia social e insulti feroci!

La Juventus fa gli auguri a Conte e scatta la furia social con insulti feroci

La Juventus omaggia Conte e i tifosi si dividono sui social. Stamane il tecnico dell’Inter spegne 51 candeline e molteplici sono i messaggi di auguri verso di lui. Così, anche la sua ex squadra, della quale è stato bandiera per molti anni, ha voluto mandargli il suo messaggio di auguri. Tuttavia, la decisione non è stata accolta con gioia da molti tifosi, che su Twitter si sono lasciati andare a veementi insulti verso il pugliese: clicca qui per ulteriori dettagli.

Juventus, auguri e insulti social a Conte

Se da un lato c’è chi ha preferito ricordare gli anni felici di Conte alla Juventus, una parte consistente di messaggi è stata invece ricca di contenuti impropri. Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei messaggi più ironici e significativi:

Stiamo godendo Antonio anche nel giorno del tuo compleanno. Perché volevi vincere ma arriverai solo a 1 punto — Coach (@antoniojuve74) July 31, 2020

Buon compleanno Capitano, questo nono scudetto è anche tuo! — Rinco9lioRita (@DryIce23) July 31, 2020

Quanto siamo cattivi: prima gli soffiamo lo scudetto, poi gli facciamo gli auguri di buon comply — Alessia #VoteBlue (@MissOnorott) July 31, 2020

Non mi è mai stato troppo simpatico, ha sbagliato ad andare in una squadra che lo ha distrutto e che ci odia, ma i soldi fanno dimenticare anche le cattiverie ! — flo (@flo94156036) July 31, 2020

