Sarri resta in bilico, Champions decisiva per il tecnico. In caso di ko contro il Lione potrebbe essere esonerato secondo il giornalista Guelpa

Nuove nubi minacciose di addensano sul futuro alla Juventus di Maurizio Sarri. Lo scudetto potrebbe non bastare al tecnico di Figline per conservare la panchina bianconera, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Il cammino in Champions League sarebbe determinante per la permanenza a Torino di Sarri, con il lavoro dell’ex Napoli e Chelsea che finora non avrebbe convinto del tutto la dirigenza della Continassa.

Agnelli-Sarri, mai così distanti. Se la Juve esce col Lione il tecnico salta. — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) July 31, 2020

Anzi, il rapporto tra l’allenatore e la società non sarebbe dei più idilliaci in questo momento come scrive su Twitter Luigi Guelpa. Secondo il giornalista, Agnelli e Sarri non sarebbero stati mai così distanti ad una settimana dal decisivo incrocio di Champions contro il Lione, dove la Juve dovrà ribaltare il ko di febbraio in Francia per raggiungere le Final Eight di Lisbona. Se Ronaldo e compagni uscissero prematuramente dall’Europa già il 7 agosto – aggiunge Guelpa nel suo tweet – Sarri sarebbe destinato a saltare. Giorni caldi e decisivi per il futuro del tecnico sulla panchina bianconera…

