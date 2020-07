Strada in salita per la permanenza all’Inter di Alexis Sanchez. Il Manchester United non fa sconti ai nerazzurri, Conte infuriato

C’è la questione relativa ad Alexis Sanchez da risolvere in casa Inter. Il club nerazzurro continua a trattare con il Manchester United la conferma dell’attaccante cileno, con Antonio Conte in pressing sulla dirigenza affinché il cileno rimanga a Milano anche nella prossima stagione. Lo stesso Sanchez – riporta ‘Tuttosport’ – ha espresso la sua volontà di restare all’Inter, anche se il tecnico dei ‘Red Devils’ Solskjaer lo rivorrebbe a Manchester.

Lo United però non fa sconti e non arretra dalla richiesta di 20 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il giocatore, che secondo gli accordi attuali dopo la sfida del 5 agosto in Europa League contro il Getafe tornerebbe in Inghilterra. Strada tutta in salita per Sanchez come riporta anche il ‘Quotidiano Sportivo’, che conferma la volontà del Manchester United di riprendersi il cileno. E Conte sarebbe infuriato per la vicenda e il rischio di dover fare eventualmente a meno del 32enne attaccante la prossima stagione.

