Operazione al naso per Gaetano Castrovilli. Il comunicato ufficiale della Fiorentina e le condizioni del centrocampista viola

Gaetano Castrovilli si è operato al naso nella serata di ieri. Come comunicato dalla Fiorentina attraverso il report medico pubblicato sul proprio sito ufficiale, il centrocampista viola “è stato sottoposto ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali. L’atleta verrà dimesso nel corso della giornata odierna”. Il 23enne si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro il Bologna e salterà con ogni probabilità l’ultima giornata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

