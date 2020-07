Calciomercato, ESCLUSIVO: colpo Sassuolo | Arriva il nazionale turco

Il club emiliano sta per chiudere l’acquisto di Kaah Ayhan dal Fortuna Dusseldorf: i dettagli dell’affare

Il Sassuolo sta per chiudere il primo colpo della sessione estiva di mercato. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il club neroverde è vicino a chiudere l’acquisto di Kaah Ayhan, difensore centrale turco (con passaporto tedesco) classe 1994 che vanta 28 presenze in Nazionale. Per strapparlo al Fortuna Dusseldorf, gli emiliani pagheranno un conguaglio di 2,5 milioni di euro. L’ex Schalke 04 si legherà al Sassuolo con un contratto di tre anni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Sassuolo, ESCLUSIVO: il Newcastle vuole Rogerio

Calciomercato Sassuolo, nuovo affare con il Barcellona!