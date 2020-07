Milan, Bennacer: “Con Ibra o sei perfetto o ti ammazza”

Parla Ismael Bennacer, che non si esalta per il buon finale di stagione. Il centrocampista del Milan pensa al futuro e a continuare a far meglio

Ismael Bennacer è uno dei protagonisti del Milan di questa stagione. Il centrocampista, dopo un avvio non facile, si è imposto, diventando un titolare inamovibile e tanto apprezzato sul mercato.

Il calciatore ha analizzato la stagione che ha visto i rossoneri qualificarsi in Europa League: “Sono stato un protagonista ma non ho fatto niente, se il prossimo anno siamo in Champions e più in alto in classifica, allora potrò dirlo – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Mi sono divertito tanto con questa squadra, oggi possiamo dire di essere una squadra, abbiamo fatto tanti gol. E’ l’annata più bella per me, sono cresciuto tanto qua ma bisogna fare sempre meglio“.

IBRAHIMOVIC – “E’ stato bello giocare con lui – prosegue Bennacer – Ti aiuta tanto, con lui vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti ammazza, ma lui è così, ha ragione. E’ giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un giocatore di alto livello”.

