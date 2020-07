Calciomercato Napoli, nuovo asse con il Parma in vista: il ds gialloblu’ Faggiano parla di Ounas e Llorente ma non solo

I buoni rapporti tra Napoli e Parma potrebbero originare altre operazioni di calciomercato nel corso della prossima sessione di trasferimenti. Ne ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo del club gialloblu’, intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’: “Sepe è diventato uno dei primi cinque portieri in Serie A ed è anche un ottimo uomo spogliatoio. Prenderei tutti i giocatori del Napoli, compresi Ounas e Llorente, ma per il momento siamo in fase di stallo causa passaggio di proprietà. Dunque dobbiamo attendere e stare attenti a cosa succede. Non so se il mio posto è a rischio, mal che vada starò a casa (ride, ndr). Di certo se gli attuali soci vogliono fare questo passo è per crescere. Cessioni? Non vendo nessuno, tantomeno Gervinho. Se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti”.

