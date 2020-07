Calciomercato Milan, Roca nel mirino di Monchi

Anche il Siviglia di Monchi sta pensando a Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol finito nel mirino del Milan. Le ultime dalla Spagna

Nei giorni scorsi a Casa Milan si è tenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Marc Roca. Il centrocampista dell’Espanyol piace al club italiano: il calciatore è visto come il profilo perfetto per rafforzare la mediana che ha bisogno di forze fresche in vista dell’addio certo di Biglia e quello probabile di Krunic.

La valutazione fatta per Roca dagli spagnoli è di circa 15-25milioni di euro ma il Milan non è l’unica squadra sulle sue tracce. Il giocatore – come riporta ‘MundoDeportivo’ – è un’idea anche del Siviglia, che vuole completare l’organico in vista della prossima Champions League.

