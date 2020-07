Il Milan potrebbe mettere le mani su Lozano. L’attaccante messicano è pronto a lasciare il Napoli, anche con la formula del prestito. Piace a Maldini

E’ tornato il sereno in casa Milan. Il rinnovo di Stefano Pioli e la conferma di Paolo Maldini fanno sì che i rossoneri possano dare continuità al loro progetto. Niente rivoluzioni ma acquisti mirati per rafforzare una rosa che tanto bene ha fato nel post lockdown.

Prima ovviamente servono i rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, poi sarà caccia ai nuovi acquisti. Le idee sono molto chiare: servono un terzino, un centrale, un centrocampista e un attaccante esterno.

Calciomercato Milan, occasione Lozano

Puntando l’attenzione sul giocatore offensivo potrebbe tornare di moda un nome che ha stuzzicato la fantasia di Maldini e Boban l’estate scorsa, prima di accasarsi al Napoli. La dirigenza rossonera aveva messo nel mirino Lozano ma gli azzurri, su spinta di Ancelotti, riuscirono a piazzare il colpo.

L’avventura del messicano, però, non è andata come si sperava: oggi i campani sono alla ricerca di nuovi attaccanti e l’ex Psv Eindhoven, come riporta Tuttosport, può addirittura lasciare Napoli in prestito.

Un’opportunità ghiotta dunque per il Milan, che potrebbe rinviare la spesa ai prossimi anni.

Il quotidiano, in edicola stamani, riporta della possibilità Parma che si aprirebbe con l’addio di Gervinho.

Ma il fascino e le ambizioni dei rossoneri potrebbero fare la differenza.

