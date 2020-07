In vista della trasferta di Torino, il tecnico Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Da Pellegrini alla sfida di domani

Alla vigilia della trasferta a Torino, Paulo Fonseca ha presentato la gara ai microfoni del sito ufficiale della Roma: “I ragazzi sono motivati, sono un po’ stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo. Pellegrini? Ha subito un intervento e nei prossimi giorni non potrà allenarsi con la squadra: vedremo come recupererà. Al suo posto? Vedremo domani, ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l’allenamento di rifinitura”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Fonseca ha poi continuato: “Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere”.

