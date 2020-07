Dybala è in forte dubbio per la sfida di Champions League della Juventus contro il Lione. Il club bianconero spera di recuperare in tempo il numero dieci

Corsa contro il tempo per Paulo Dybala e la Juventus. L’obiettivo è chiaro: recuperare il numero dieci per la decisiva sfida degli ottavi di Champions League contro il Lione, dove i campioni d’Italia si giocheranno l’accesso alla Final Eight di Lisbona. Ieri l’argentino ha effettuato gli esami strumenti dopo l’infortuno rimediato nel primo tempo contro la Sampdoria, che hanno evidenziato “un’elongazione al muscolo retto femorale della coscia sinistra“. La sua presenza per venerdì 7 agosto è in forte dubbio, anche se c’è la speranza di recuperarlo come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Dybala non sentirebbe quasi più dolore e punterebbe ad esserci ad ogni costo nel match contro i francesi. Le condizioni della ‘Joya’ verranno valutate quotidianamente dallo staff medico e da Sarri.

