Allarme Juventus, Dybala in dubbio per la Champions e il Lione dopo l’infortunio rimediato ieri nel match scudetto contro la Sampdoria

Gioia e dolori per la Juventus che festeggia il nono scudetto consecutivo. Paulo Dybala, nel match dell’Allianz Stadium contro la Sampdoria, ha lasciato il campo al 40′ del primo tempo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Stando alle prime diagnosi si tratterebbe di un problema all’adduttore, con il numero dieci che sedendosi in panchina ha subito messo del ghiaccio alla parte interessata per alleviare il dolore.

Juventus, infortunio Dybala: oggi esami, Champions a rischio

Grazie a tutti per il supporto! 🖤🤍 Domani farò gli esami e prometto di tornare al più presto 💪🏼. Grazie per i messaggi! pic.twitter.com/WsK5RPVNWh — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) July 26, 2020

Sarri ha confermato in conferenza stampa il guaio fisico accusato dall’argentino che è a rischio per la decisiva sfida di Champions League contro il Lione in programma il 7 agosto. Dybala oggi si sottoporrà agli esami strumentali e solo dopo si potranno avere delle notizie più dettagliate sui tempi di recupero. Intanto la ‘Joya’ cerca di rassicurare l’ambiente e i tifosi bianconeri sui social: “Grazie a tutti per il supporto. Domani (oggi per chi legge, ndr) farò gli esami e prometto di tornare al più presto“, il messaggio lanciato da Dybala. Sarri e la Juventus incrociato le dita per la scalata Champions…

