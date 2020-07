Coronavirus, giocatore del Real Madrid positivo! I dettagli

Un giocatore del Real Madrid è risultato positivo al Coronavirus

Positività al Covid-19 in casa Real Madrid. Secondo quanto riferito in questi minuti da ‘Onda Cero’, un calciatore dei ‘Blancos’ è risultato positivo all’ultimo giro di test alla quale la squadra di Zidane si è sottoposta nella giornata di ieri. Il giocatore non si è allenato ed è isolato in casa. Stando a ‘El Chiringuito TV’, si tratta dell’attaccante Mariano. I campioni di Spagna affronteranno il prossimo 7 agosto il Manchester City di Guardiola nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, match al quale non prenderà sicuramente parte Mariano. Si attendono ora conferme ufficiali da parte del Real Madrid. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

