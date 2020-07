Coronavirus, il bollettino del 27 luglio: calano i contagi

Il bollettino sul coronavirus di lunedì 27 luglio: calano i contagi, appena 5 i decessi nelle ultime ventiquattro ore

Calano i contagi: notizie positive sul fronte coronavirus arrivano dal bollettino di lunedì 27 luglio. I nuovi positivi sono 168 contro i 254 di ieri, mentre si registrano anche cinque decessi. Dati positivi che fanno ben sperare anche perché aumentano anche i guariti: 147 nelle ultime 24 ore con un totale che sale a 35.112.

Il numero dei contagiati da inizio emergenza è 246.286. Tra i numeri positivi i zero decessi per il quarto giorno consecutivo in Lombardia (appena 34 i contagiati), i soli 4 positivi in Piemonte. Quattordici i casi in Campania, uno in meno nel Lazio.