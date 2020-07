Lorenzo Pellegrini operato dopo la rottura del setto nasale contro la Fiorentina. Circa due settimane di stop: Fonseca spera di recuperarlo per la sfida contro il Siviglia

Tegola per la Roma che dovrà fare a meno per le ultime due gare di campionato di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è uscito sanguinante nel match contro la Fiorentina dopo la rottura del setto nasale rimediata in campo in uno scontro di gioco con Milenkovic. Pellegrini è stato operato già questa mattina al naso a Villa Stuart e dovrebbe restare lontano dai campi di gioco per circa 15 giorni. Il giocatore rientrerà in campo con l’ausilio della maschera e Fonseca spera di riaverlo a disposizione il 6 agosto per il match degli ottavi di Europa League contro il Siviglia.

