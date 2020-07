Roma, infortunio Pellegrini: il comunicato UFFICIALE

Roma, infortunio Pellegrini: il centrocampista uscito dal campo con la Fiorentina per un brutto colpo al volto, il comunicato giallorosso

Brutte notizie per la Roma, che ha perso per infortunio contro la Fiorentina Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha subito un brutto colpo al volto, perdendo molto sangue. Il club giallorosso ha poco fa diramato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni: “Gli esami effettuati in serata hanno evidenziato una frattura nasale per Pellegrini. Domani il centrocampista giallorosso sarà sottoposto a un intervento chirurgico”.