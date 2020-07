C’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti sulle tracce di Jeremie Boga, obiettivo per l’attacco del Napoli. Tantissime le squadre sul francese del Sassuolo

Jeremie Boga è uno dei calciatori che infiammerà l’estate. L’attaccante ha stupito tutti con la maglia del Sassuolo; le sue prestazioni agli ordini di de Zerbi non sono passate inosservate e le big del calcio italiano stanno provando a strapparlo ai neroverdi.

La squadra che sta muovendo passi concreti è il Napoli, che avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore. Anche Juventus, Inter e Milan hanno chiesto informazioni ma gli azzurri sono avanti. Dall’Inghilterra arrivano conferme anche dell’interessamento da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti che guarda in Italia per rafforzare la propria rosa.

Serve una somma vicina ai 30 milioni di euro per portarlo via dal Sassuolo. Boga – come detto – piace tantissimo, anche all’estero. In Francia Marsiglia e Rennes ci hanno provato, così come in Germania, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

