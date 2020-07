Il futuro di Chris Smalling a Roma è ancora tutto da definire. La strada verso la riconferma del centrale inglese si fa sempre più complicata

Al culmine di un’ottima annata con la maglia della Roma, Chris Smalling potrebbe anche non restare in giallorosso. L’affare con lo United che sembrava ben impostato si sta infatti complicando con le chance di addio che sono in aumento. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’ la trattativa per riscattarlo dal Manchester, in questo momento, è in una fase di stallo vista la richiesta degli inglesi di 20 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!