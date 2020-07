La conferma del presidente Virogito sul colpo Sturridge per il Benevento, neopromosso in Serie A

Il Benevento pensa in grande e punta Daniel Andre Sturridge. Dopo il dominio in Serie B, con promozione ottenuta in largo anticipo, la società del presidente Vigorito sta allestendo una rosa ricca di qualità ed esperienza per affrontare al meglio la massima categoria. Così, nel mirino, tra gli altri, c’è l’attaccante 30enne svincolato: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato, Sturridge in Serie A: la conferma del presidente

Le attenzioni del Benevento, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono tornate su Daniel Sturridge, attaccante inglese ex Liverpool svincolato dal Trabzonspor. La conferma è arrivata anche da recenti dichiarazioni del presidente Vigorito, che valuta altresì i profili di Gervinho e Pellè per rinforzare il suo attacco.

