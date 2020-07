Juventus-Sampdoria, Ranieri a muso duro con Paratici: scintille in campo

Juventus-Sampdoria, tensione a bordo campo nel corso del primo tempo: il tecnico blucerchiato Ranieri si becca a distanza con Fabio Paratici

In corso il match tra Juventus e Sampdoria, che potrebbe valere lo scudetto per i bianconeri. Gara molto equilibrata, con gli ospiti che tengono bene il campo. Momenti di tensione a bordo campo, nel corso della prima frazione. Proteste dei dirigenti juventini verso gli ufficiali di gara, per un episodio non chiarito, con la risposta del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri che non si fa attendere. Nel corso della diretta televisiva su ‘Sky Sport’ si sente chiaramente l’allenatore del club genovese dire a Fabio Paratici: “Siete la Juventus, non fate così”. Episodio che chiarisce come, anche se già salva, la Samp sia determinata a fare la propria parte e a non regalare assolutamente nulla.

