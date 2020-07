Il Torino guarda in casa Inter per rafforzare l’attacco. L’ultima idea porta a Sebastiano Esposito. Può arrivare in prestito

La stagione alquanto deludente spingerà Urbano Cairo a rivoluzionare il suo Torino. Sarà una nuova era, diverse cessione così come tanti acquisti. Tra le idee più calde c’è certamente Malang Sarr, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il calciatore classe 1999 piace però a diversi top club in giro per l’Europa.

I granata vogliono rafforzare anche l’attacco e il nome caldo è quello di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 si appresta a rinnovato il contratto con l’Inter ma al termine della stagione sarà addio per giocare con continuità. Troppa la concorrenza in nerazzurro per mettersi in mostra. Il giocatore – come riporta ‘Sky Sport’ – è così diventata un’idea del Torino.

