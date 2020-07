Coronavirus, caos Fuenlabrada: un giocatore in ospedale

Coronavirus, le ultime notizie sul Fuenlabrada, squadra di Segunda Division in Spagna: positivi in aumento, un giocatore finisce in ospedale

Si aggrava la situazione in casa del Fuenlabrada, squadra di Segunda Division in Spagna colpita da numerosi contagi da coronavirus. Uno dei giocatori è stato portato in ospedale, precisamente alla Clinica Quiron di La Coruna, stando a quanto si apprende da ‘As’. Il calciatore in esame ha iniziato ad avere la febbre alta ieri sera, nel corso della notte era migliorato, stamani ci sarebbe stata una ricaduta. Così si è deciso per il ricovero ospedaliero, al momento tuttavia le sue condizioni, fortunatamente, dopo il ricovero non sembrerebbero preoccupanti. Lo ha precisato proprio il Fuenlabrada in un comunicato, in cui chiede ai media di mantenere il riserbo sull’identità del giocatore ricoverato. Intanto, gli altri giocatori del club, dopo la scoperta di altri casi di positività che hanno portato il numero totale a 14, restano in isolamento in un albergo di La Coruna. Lì, avrebbero dovuto disputare la sfida contro il Deportivo, lunedì scorso, prima del rinvio. Per tutti, adesso, proseguono i test per verificare la positività al virus.

