Coronavirus, 26 nuovi casi nel Lazio: il bollettino

Coronavirus, l’assessorato alla Sanità del Lazio rende noti i dati di oggi 23 luglio nella Regione: 26 i nuovi casi, le ultime

L’assessorato alla Sanità del Lazio rende noto il bollettino di oggi, 23 luglio, per i nuovi contagi da coronavirus nella Regione. In un comunicato, l’assessore Alessio D’Amato spiega che i nuovi casi odierni sono 26: “Di questi – afferma – 12 sono da importazione. Quattro vengono dal Bangladesh, quattro dall’India, due dalla Romania, uno dalla Lituania e uno dal Marocco. Nel caso dei contagiati rumeni, si tratta di badanti di rientro dal loro paese d’origine, sulla tratta Bacau-Roma in autobus. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda il caso dei ragazzi in comitiva a Capri, è stato già effettuato il tracciamento dei contatti. Sono stati posti in isolamento anche gli amici di viaggio oltre ai tre positivi. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, da monitorare soprattutto i casi da importazione e la movida che possono causare un nuovo aumento dei contagi”.

