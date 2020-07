Zenit, è fatta per Lovren | Visite mediche già effettuate: le ultime di CM.IT

Accordo raggiunto tra Liverpool e Zenit per Lovren, in passato nel mirino di Milan e Roma. Il difensore croato, come risulta a Calciomercato.it, ha già superato le visite

Visite mediche già sostenute, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, e intesa triennale raggiunta con lo Zenit San Pietroburgo per Dejan Lovren. Seguito la scorsa estate anche dal Milan e dalla Roma, il difensore croato è pronto a trasferirsi in Russia sulla base di 8,5 milioni di euro più bonus. La richiesta iniziale del Liverpool si attestava attorno ai 10 milioni di sterline, ma l’ultima proposta dei campioni di Russia è stata ritenuta soddisfacente per un calciatore in scadenza a giugno 2021.

