La Reggina per il suo ritorno in Serie B ha appena piazzato un altro colpo in attacco. Arriva l’ex Palermo Kyle Lafferty

Punta ad un ritorno in grande stile la Reggina che per la Serie B del prossimo anno sta allestendo una squadra ricca di esperienza. Dopo il colpo ad effetto Jeremy Menez, la dirigenza calabrese ha appena piazzato un altro acquisto per l’attacco. Si tratta di Kyle Lafferty, centravanti dell’Irlanda del Nord, che in Italia ha già vissuto un’esperienza al Palermo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A rendere il tutto ufficiale ci ha pensato la stessa società granata con un comunicato apparso sul proprio sito web: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella serata di oggi giungerà a Reggio Calabria Kyle Joseph Lafferty. Il calciatore nordirlandese svolgerà domani mattina le consuete visite mediche e, successivamente all’esito delle stesse, firmerà il contratto che lo legherà alla Reggina. La presentazione agli organi di stampa è prevista per sabato 25 luglio alle ore 18 presso lo stadio Oreste Granillo”.

