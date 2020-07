In Serie B, nonostante le poche partite rimaste alla conclusione del campionato, è pronto un nuovo cambio in panchina

Il Pescara continua a non ingranare. Il ritorno dopo il lockdown non è stato assolutamente dei migliori: dopo la vittoria con la Juve Stabia sono arrivate due sconfitte (contro Pisa e Cremonese) e un pareggio (contro l’Empoli). Gli abruzzesi stanno precipitando in classifica, a soli due punti di vantaggio sulla zona playout: approfittando della settimana di distanza tra una partita e l’altra può arrivare la decisione di Sebastiani. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il patron del Delfino ha deciso di esonerare il tecnico Nicola Legrottaglie. Al suo posto la decisione sarebbe ricaduta su Andrea Sottil.