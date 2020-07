Stefano Pioli confermato sulla panchina del Milan. Doppia tentazione sul calciomercato per i rossoneri: Chiesa e Tonali

Svolta Milan mentre Ibrahimovic e compagni collezionavano l’ennesimo successo post lockdown sul campo del Sassuolo. Rottura definitiva con Rangnick, con la società che ha confermato in panchina Stefano Pioli. Per l’allenatore di Parma un rinnovo biennale fino al 2022, a testimonianza degli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo periodo. Ci sarà una sterzata inevitabilmente anche sul fronte mercato, dove cambieranno le strategie del club di Via Aldo Rossi in attesa che Gazidis sciolga anche il nodo sul futuro del Dt Maldini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, coabitazione Rangnick-Pioli | Le ultime di CM.IT

Milan, Pioli confermato: Chiesa e Tonali per la Champions

La filosofia di puntare su giovani di qualità e prospettiva potrebbe comunque restare alla base dei programmi del Milan, che punterebbe sulla linea verde italiana per consegnare a Pioli una squadra in grado di competere la prossima stagione per la qualificazione in Champions League. La tentazione del ‘Diavolo’ in questo scenario si chiamerebbe Federico Chiesa, valutato 60 milioni dalla Fiorentina. Juventus, Inter e le big di Premier non hanno ancora mosso passi concreti per il classe ’97, con il Milan che potrebbe approfittare della situazione ed inserire nella trattativa Paqueta, già a gennaio nel mirino dei viola. Oltre a Chiesa, un altro desiderio del Milan sempre in chiave azzurra sarebbe Sandro Tonali, con le rivali Juve e soprattutto Inter che resterebbero in vantaggio però sulla concorrenza.

Per il gioiellino del Brescia ci vorranno almeno 30 milioni di euro, con la dirigenza milanista che per abbassare la cifra cash può mettere sul piatto i giovani Gabbia e Plizzari, profili graditi alle ‘Rondinelle’ del patron Cellino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, da Ibrahimovic a Schick | Cambia il mercato con la conferma di Pioli