Calciomercato Milan, cambia anche il futuro di Maldini | E c’è un altro ritorno!

Dopo Pioli, anche Paolo Maldini sarà confermato alla guida dell’area sportiva del club rossonero. Ecco il nuovo Milan

A sorpresa, il Milan ha ufficializzato ieri sera il rinnovo di Stefano Pioli. Il club rossonero ha scelto di proseguire con l’attuale allenatore dicendo addio a Ralf Rangnick. Una decisione che cambia anche il futuro di Paolo Maldini, dato sicuro partente prima di ieri. Come riportato da ‘Repubblica’, l’ex capitano rossonero si riafferma come la figura di riferimento dell’area sportiva, che sarà sempre più affidata ai ‘milanisti’. Contestualmente, infatti, Dida sarà promosso a preparatore dei portieri della Primavera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Destinati a cambiare anche i piani relativi ai giocatori in rosa: senza Rangnick, Ibrahimovic potrebbe infatti restare, così come gli altri big Hernandez, Bennacer e Kessie. Infine, si fa sempre più possibile anche il rinnovo di Donnarumma. Il nuovo (vecchio) Milan prende forma.

