La Juventus sogna Zidane, ma deve scontrarsi con la volontà del Real Madrid di non privarsi dell’allenatore francese

Florentino Perez potrebbe spezzare sul nascere il sogno della Juventus di riportare – stavolta in panchina – Zinedine Zidane in bianconero. Il tecnico francese resta nei desideri del presidente Agnelli in caso di divorzio anticipato con Sarri, ma deve scontrarsi con la volontà del Real Madrid di bloccare a Valdebebas l’ex fantasista. Malgrado l’apertura di Zidane ad un possibile nuovo addio ai campioni di Spagna, Perez starebbe pensando di blindare ‘Zizou’ al Real come sottolineato dal giornalista Inda al ‘Chiringuito TV’.

Juventus, Florentino blinda Zidane al Real Madrid

Il numero uno merengue vorrebbe convincere Zidane a restare per tanto tempo al Real Madrid, ritagliandogli un ruolo ancora più importante da allenatore-manager come Ferguson durante la sua lunghissima militanza alla guida del Manchester United. C’è l’ostacolo Real tra la Juve e il ritorno di Zidane sotto la Mole.

