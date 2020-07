Calciomercato Bologna, Mihajlovic non ci sta: “Sono tutte c*****e”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l’Atalanta rispedendo al mittente le voci sulla rottura

L’ultimo KO pesantissimo in casa del Milan ha scatenato le ire di Sinisa Mihajlovic, molto critico per la figura raccolta a San Siro. Non sono mancate speculazioni su eventuali problemi con la società che oggi in conferenza stampa lo stesso allenatore serbo ha rispedito al mittente a modo suo: “Problemi con la società? Sono tutte c****te. Si dice che io sia diviso dalla società per i programmi sul futuro. Non è vero: ogni allenatore vorrebbe avere 24 campioni ma non è possibile. Io conosco i piani di crescita del Bologna, li accetto: ci sono 7 squadre superiori e due come Fiorentina e Torino che puntano a risalire. Con i dirigenti lavoriamo per come colmare le lacune con acquisti mirati“. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sul KO col Milan: “Sul presente invece i ragazzi sanno che imbestialisco quando perdiamo come con il Milan, non mi piace fare da sparring partner. Anche se abbiamo avuto un turnover necessario, ma non basta per giustificare un ko così netto. Con l’Inter che è più forte abbiamo vinto e io voglio di più da chi indossa la maglia del Bologna, soprattutto per il rispetto dei nostri tifosi. Siamo fortunati ad averli, sono equilibrati e non ci contestano dopo sconfitte umilianti. Ma i giocatori devono meritare questo atteggiamento. In altre piazze con una sconfitta 5-1 sarebbe successo di tutto. Voglio rabbia nelle prossime partite“.

