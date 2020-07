Milan-Bologna, Mihajlovic è una furia: “C’è da vergognarsi”

Le parole di Sinisa Mihajlovic dopo Milan-Bologna con la disfatta dei rossoblu: il tecnico analizza la sconfitta

“C’è da vergognarsi”: Sinisa Mihajlovic non usa attenuanti dopo la sconfitta del Bologna contro il Milan. A ‘DAZN’ il tecnico rossoblu analizza così la gara: “Quando perdi 5-1 devi stare zitto, subire critiche, chiedere scusa a tifosi e società e vergognarsi. Io faccio questo e spero che i miei calciatori facciano lo stesso se hanno un briciolo di dignità. Non solo arrabbiato, sono deluso. Dobbiamo fare le scelte per l’anno prossimo, dobbiamo capire se vogliamo essere salvi con 10 giornate di anticipo o lottare dall’Europa. Se vogliamo fare questo, dobbiamo cambiare e ogni è apparso evidente. Ma non sono io a decidere, è la società e a fine campionato ci incontreremo. Oggi nonostante sia tutto negativo, ho visto anche cose positive che servono a me”.

GOL PRESI – “Cerco di fare le cose, qualche volta ci riesco, altre volte no. Se vogliamo fare qualcosa dobbiamo cambiare atteggiamento mentale e ci si riesce con la gestione emotiva. Dobbiamo gestire meglio l’emozione in campo. Non abbiamo continuità ed è normale con tanti ragazzi giovani. Cerchiamo di farli crescere. Sono le cose negative che ti fanno riflettere e ti fanno crescere”.

IBRAHIMOVIC – “Non parliamo di calcio. Utile per le ambizioni del Bologna? Non si sente bene (ride, ndr)”