Serie A, Milan-Bologna 5-1: cinquina rossonera, Mihajlovic schiantato

Il Milan schianta il Bologna: 5-1 nel posticipo serale del sabato della 34a giornata di Serie A con rossoneri in corsa per l’Europa

Un Milan in formazione europeo: ottavo risultato utile consecutivo alla ripartenza e quinto posto sempre più alla portata. Contro il Bologna finisce 5-1 in una partita che la formazione di Pioli ha comandato dall’inizio alla fine. Gli uomini di Mihajlovic non riescono mai a creare veri problemi ai padroni di casa che già al 10′ trovano il vantaggio con Saelemaekers. Al 24′ poi il raddoppio firmato Calhanoglu con la pratica che sembra praticamente già archiviata. Invece, sul finire di primo tempo Tomiyasu trova il gol che riapre la pratica.

Nella ripresa ci si aspetta la partenza veemente del Bologna ed invece dopo appena 4′ minuti Bennacar (primo gol per lui in stagione) trova il gol che manda in archivio le velleità di rimonta rossoblu. Al 57′ Rebic impreziosisce una buona prestazione con un gol. Nel finale c’è gloria anche per Calabria che sigla il 5-1. Altri tre punti per il Milan che si porta ad un punto dalla Roma, attesa domani dalla sfida all’Inter.

MILAN-BOLOGNA 5-1: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomiyasu (B), 49′ Bennacer (M), 59′ Rebic (M), 92′ Calabria (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19