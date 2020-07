Vecino costretto a sottoporsi all’intervento per risolvere i problemi al ginocchio. La stagione dell’uruguaiano terminerebbe in anticipo

Tegola Inter per il finale di stagione. Antonio Conte sarà costretto a perdere per il resto del campionato e l’Europa league Matias Vecino, alle prese con un infortunio al menisco del ginocchio. Stando al ‘Corriere dello Sport’, la terapia conservativa a cui si è sottoposto il giocatore nelle ultime settimane non avrebbe avuto gli esiti sperati, con l’uruguaiano che potrebbe quindi essere costretto all’operazione. L’intervento sarebbe addirittura programmato a breve a Barcellona come sottolinea il quotidiano romano. Dal ritorno in campo dopo il lockdown, Vecino è sceso in campo soltanto per due spezzoni di gara con Bologna e Verona.

