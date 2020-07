L’Inter non molla Aubameyang e sarebbe in vantaggio sulla concorrenza se l’attaccante dovesse lasciare l’Arsenal questa estate

L’Inter lavora al riscatto dal Manchester United di Alexis Sanchez. Il cileno sta trascinando i nerazzurri al ritorno in campo dopo il lockdown e la dirigenza nerazzurra vorrebbe confermarlo per la prossima stagione alle spalle del duo titolare Lukaku-Lautaro. Marotta vuole consegnare però a Conte una squadra d’alto livello e una rosa più profonda e, se dovesse sfumare la conferma di Sanchez, potrebbe affondare il colpo per Aubameyang.

Inter, c’è Aubameyang se salta il riscatto di Sanchez

L’attaccante della Guinea non ha ancora rinnovato con l’Arsenal e senza prolungamento difficilmente resterà a Londra. L’ex Borussia Dortmund si libererebbe ad un prezzo stracciato, decisamente inferiore rispetto ai 50-60 milioni della sua reale valutazione. L’Inter stando a ‘La Gazzetta Sportiva’ sarebbe in posizione di vantaggio sulla concorrenza (nel quale figura anche la Juventus) se Aubameyang dovesse lasciare l’Arsenal, con Marotta che potrebbe portarlo a Milano anche senza la cessione di Lautaro Martinez e in un’operazione che ricalcherebbe l’affare Eriksen. Intanto Aubameyang è stato protagonista di una doppietta ieri nella vittoria dei ‘Gunners’ sul Manchester City nelle semifinale di FA Cup, con il tecnico deo londinesi Arteta che si è mostrato fiducioso sulla permanenza dell’attaccante.

