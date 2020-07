Nicolò Zaniolo continua ad alimentare le voci di calciomercato. Per il calciatore italiano della Roma erano pronti 80 milioni di euro

La Roma non ha alcuna intenzione di cedere Nicolò Zaniolo. Come più volte detto una delle priorità del club giallorosso è trattenere in rosa il giovane talento italiano. Il club capitolino ha bisogno di far cassa ma i soldi arriveranno da altre cessione. Almeno, ad oggi, è questa l’idea.

Le voci di calciomercato attorno a Zaniolo, però, continuano a rincorrersi. Il calciatore piace parecchio soprattutto in Italia, con Inter e Juventus pronte a sfidarsi, se dovessero ricevere segnali dalla Roma.

Zaniolo, però, è seguito con molto interesse anche all’estero: Tottenham e Real Madrid hanno effettuato dei sondaggi ma secondo quanto riportato da AsRomaLive, il Chelsea sarebbe stato pronto a fare davvero sul serio. I londinesi avevano individuato in Zaniolo il talento su cui investire una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. Cifra che adesso i Blues sono pronti a destinare nelle casse del Bayer Leverkusen per Kai Havertz.

