Alla Juventus può tornare di moda l’ipotesi Inzaghi in caso d’esonero a fine stagione di Sarri. Il tecnico della Lazio potrebbe chiedere l’ingaggio di Milinkovic-Savic

Maurizio Sarri rimane sotto esame alla Juventus. Difficilmente il club bianconero darà il benservito al tecnico anche in caso di nuovo passo falso domani contro la Lazio, visto che la dirigenza non pensa al momento ad un cambio di rotta in panchina. Diversa è invece la situazione per la prossima stagione, con la vittoria del campionato e il cammino in Champions League che saranno decisivi per la permanenza sotto la Mole del tecnico di Figline, sotto contratto fino al 2022.

Juventus, tornano di moda Inzaghi e Milinkovic

Lo scudetto avvicinerebbe Sarri alla riconferma, mentre in caso d’esonero la dirigenza della Continassa valuterebbe diverse piste per un nuovo cambio alla guida tecnica. Tra queste potrebbe tornare di moda Simone Inzaghi, profilo stimato nell’ambiente Juve e molto vicino al CFO Paratici. I rapporti tra l’allenatore piacentino e Lotito non sarebbero più così solidi dopo gli ultimi risultati negativi della Lazio, lontana adesso dal sogno scudetto. Inzaghi può essere inoltre anche una chiave per riattivare qualche dossier di mercato, in primis quello relativo a Milinkovic-Savic, fedelissimo del mister biancoceleste. Un affare da almeno 80 milioni di euro che, eventualmente, andrebbe in porto solamente dopo aver piazzato in uscita alcuni giocatori da parte della ‘Vecchia Signora’.

Fari puntati quindi su Inzaghi e Milinkovic per la dirigenza bianconera nel big match di domani sera all’Allianz Stadium, crocevia da non fallire sia per Sarri che per il collega laziale.

