Calciomercato Fiorentina, carta Ribery per il super colpo a zero

Non solo Mandzukic, Ribery potrebbe convincere un altro ex compagno a raggiungerlo alla Fiorentina: si tratta di Mario Gotze.

Svincolatosi dall’Al-Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia. Per il croato si parla del possibile approdo alla Fiorentina, con Franck Ribery che potrebbe essere decisivo nel convincere l’ex compagno di squadra. Ma il transalpino potrebbe essere la carta per un altro grande colpo a costo zero da parte della dirigenza viola. Per Commisso il numero 7 è ormai un punto di riferimento e potrebbe svolgere un ruolo decisivo anche nell’approdo a Firenze di Mario Gotze.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il club viola è tra le pretendenti al giocatore tedesco, che si è svincolato dal Borussia Dortmund. Gotze piace a Siviglia, Monaco e Bayern Monaco, ma sembra che la pista italiana possa al momento essere favorita. Accostato in passato a Juventus, Roma e Milan, ora sembra essere la Fiorentina in pole. E Franck Ribery potrebbe risultare davvero l’uomo decisivo nel convincere il campione del mondo 2014 a vestire la maglia della Fiorentina. L’opera di convincimento sarebbe stata già avviata: Commisso potrebbe aprire il mercato viola con un super colpo per far sognare tutta Firenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: Aquilani tecnico della Primavera