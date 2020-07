Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: Aquilani tecnico della Primavera

Calciomercato Fiorentina, i viola annunciano Alberto Aquilani come tecnico della Primavera nella prossima stagione

La Fiorentina riparte in panchina, almeno per la squadra Primavera, da Alberto Aquilani. L’ex centrocampista, classe 1984, era un collaboratore dello staff di Iachini, dopo aver già iniziato la stagione con i viola, ma come tecnico della formazione Under 18. Aquilani è stato anche giocatore con la maglia dei toscani per tre stagioni, dal 2012 al 2015.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, nome a sorpresa per l’attacco

Calciomercato Fiorentina, un ex Serie A per la mediana: può sorridere l’Inter