Calciomercato Roma, svolta per Smalling: spunta la clausola

Calciomercato Roma, i giallorossi vicinissimi all’intesa per Smalling con il Manchester United: una clausola può chiudere l’affare

Giorni già cruciali per il calciomercato della Roma, che deve chiudere al più presto la questione Smalling. Il prestito del difensore inglese come noto al momento è stato esteso solo fino al termine del campionato, ma non per il prosieguo in Europa League. Stando a ‘Il Romanista’, però, i giallorossi avrebbero trovato la quadratura del cerchio con il Manchester United. Anche i ‘Red Devils’ sono impegnati nella seconda competizione europea, ma il sì potrebbe essere strappato proponendo nell’accordo l’inserimento di una penale nel caso in cui i giallorossi e i britannici, proprietari finora del cartellino del centrale, si trovassero di fronte nel torneo. Esattamente la stessa strategia proposta dall’Inter allo United per Alexis Sanchez. Tale penale consterebbe di un milione di euro aggiuntivo rispetto ai 15 milioni, presumibili, dell’acquisto a titolo definitivo di Smalling. Per il quale è pronto un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

