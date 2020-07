Calciomercato Milan, nel mirino un giovanissimo portiere

Il Milan starebbe guardando in Portogallo per assicurarsi Vasco Gaspar, portiere del sempre florido vivaio dello Sporting CP.

Occhi in Portogallo per quello che potrebbe essere l’erede di Gigio Donnarumma. Non si tratta però di Luis Maximiano, anche lui nei radar rossoneri, ma di un altro giovane, anzi giovanissimo, sempre dello Sporting CP. Come riferisce ‘A Bola’, il Milan avrebbe messo nel mirino Vasco Gaspar, estremo difensore dell’under-17 della squadra lusitana.

Gaspar, classe 2003, è seguito con grande attenzione dal Milan, che sarebbe pronto ad inviare a Lisbona un emissario che possa incontrare Frederico Varandas e Hugo Viana, rappresentanti del club lusitano. L’obiettivo è di capire quanta disponibilità da parte della società portoghese ci sia nel cedere il ragazzo.

