Verona, UFFICIALE infortunio per Kumbulla: stagione a ‘rischio’

Brutte notizie in casa Verona. Tegola importante per Juric che perde a tempo indeterminato Marash Kumbulla per un infortunio. Il comunicato

Marash Kumbulla è certamente tra i calciatori rivelazione di questa stagione di Serie A. Il difensore del Verona ha infatti attirato le mire di grandi club come Lazio ed Inter che continuano a non mollare la presa dando vita ad un vero e proprio duello. Il forte centrale di Juric ha però rimediato un infortunio nell’ultima sfida contro la Roma e rischia anche di dover concludere anzitempo la stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Verona-Inter, colpo Kumbulla: parla Marotta

Come si apprende dal comunicato ufficiale del Verona: “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.

Il forte difensore di Juric rischia dunque probabilmente di dover saltare le ultime 5 sfide della stagione. Indirettamente in ansia anche Lazio e soprattutto Inter che lo cercano in vista della prossima annata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Tare: “Kumbulla, faremo uno sforzo”

Calciomercato, l’Inter non molla Kumbulla: duello con la Lazio, le ultime di CM.IT