Situazione non tranquilla in casa Torino, nonostante la vittoria di ieri con il Genoa che allontana quasi definitivamente lo spettro retrocessione: spunta un litigio tra due senatori

Il Torino batte 3-0 il Genoa e si tira fuori dalle sabbie mobili che rischiavano di risucchiare la squadra di Longo verso una clamorosa retrocessione in Serie B. Tre punti che sanno di liberazione, perché i granata sono ormai quasi certi della salvezza. Il clima, però, resta pesante soprattutto nei tifosi, che da settimane contestano ferocemente anche il presidente Urbano Cairo. Anche ieri alcune decine di sostenitori si sono ritrovati fuori dallo stadio durante la partita: cori di sostegno alla squadra alternati ad attacchi alla società.

Torino, discussione Sirigu-De Silvestri dopo la vittoria col Genoa

Come riporta ‘Tuttosport’, lo stesso Urbano Cairo sarebbe in difficoltà anche nei rapporti con i suoi giocatori. Un clima difficile che si respira anche negli spogliatoi e sintomo evidente ne è la discussione avuta ieri sera dopo la partita tra due senatori del Torino. Il quotidiano vicino alle vicende torinesi, Salvatore Sirigu dopo il fischio finale ha preso subito la via degli spogliatoi senza festeggiare la vittoria insieme ai compagni in mezzo al campo. Un comportamento che non è piaciuto a Lorenzo De Silvestri, che con il portiere avrebbe avuto un alterco.