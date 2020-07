Calciomercato Torino, Arsenal tagliato fuori per Sarr

Serie A o Bundesliga nel futuro di Malang Sarr: per il difensore francese, svincolato, si allontana l’ipotesi Arsenal.

Mezza Serie A interessata a Malang Sarr. Il difensore francese, che si è recentemente svincolato dal Nizza, è un nome caldissimo per molti club italiani. Inter e Milan, ma anche Fiorentina, Napoli e soprattutto Torino sono le società maggiormente interessate al difensore centrale in grado di giocare anche come terzino sinistro. Il classe 1999 però piace molto anche in Bundesliga e all’Arsenal, ma il club inglese sembra in netto ritardo nella corsa al giocatore.

Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, i ‘Gunners’ sarebbero partiti troppo tardi rispetto alle dirette concorrenti e l’ipotesi Premier League pare dunque allontanarsi. I contatti tra il club britannico e l’entourage del giocatore, afferma il tabloid inglese, sono iniziati molto più tardi rispetto a quelli con altre società. La corsa al talento transalpino sembra dunque sempre più essere un testa a testa tra club italiani e tedeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Cairo batte Napoli e Fiorentina: colpo a costo zero