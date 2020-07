Alla ricerca di rinforzi in attacco, la Juventus ha ormai da tempo messo nel mirino Milik, trovando anche un accordo con il polacco, ma c’è un problema

Nonostante il gol realizzato contro il Sassuolo, Gonzalo Higuain anche mercoledì sera è apparso un lontano parente del giocatore visto ad inizio stagione. Anche per questo motivo, la Juventus ha già da tempo iniziato le ricerche per reperire un attaccante centrale, il principale obiettivo in Milik. L’attaccante polacco ha già dato ampia disponibilità al trasferimento a Torino, ma la trattativa con il Napoli è ben lontana dalla fumata bianca.

Calciomercato Juve, scambio Milik-Bernardeschi a rischio

Intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su ‘Radio Punto Nuovo’,Antonio Milone di ‘Tuttosport’ ha dichiarato: “C’è l’accordo tra la Juventus e l’entourage del giocatore. C’è bisogno però di risolvere due problemi: che la Juve si liberi di un attaccante e che le due squadre si accordino. A Torino non hanno mai visto un Higuain così assistman come quest’anno, ma oggettivamente non ha segnato come gli altri anni – qualcuno dice perché è tutto centrato su Ronaldo – e la Juventus sta facendo le sue valutazioni. Bernardeschi? Non ha tutto questo desiderio di lasciare la Juventus. Non c’è nessuna preclusione da parte degli agenti per Napoli, ma è difficile lasciare la Juve, anche per un fatto economico. Sarri? C’è uno scudetto da conquistare e nessun tifoso può pensare che si perderà. Ci sono certamente dei problemi e Sarri non li ha mai nascosti, ma penso debba succedere un’ecatombe per cacciarlo dalla Juventus”.

