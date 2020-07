Serie A, classifica post coronavirus: Atalanta in fuga, Inter e Juventus appaiate

Milan secondo dalla ripartenza del campionato. Sassuolo da Champions, Lazio da retrocessione.

In attesa dei due posticipi di stasera, la 33esima giornata del campionato di Serie A ha regalato altri risultati a sorpresa, come spesso avvenuto dalla ripresa delle partite dopo l’emergenza Covid-19. La squadra più in forma continua ad essere l’Atalanta di Gasperini che ‘vede’ vicino lo scudetto del post coronavirus. Molto bene anche il Milan che è secondo, mentre il podio è completato dal Sassuolo. Dall’analisi della graduatoria emerge che Juventus, Inter e Napoli hanno fatto gli stessi punti con lo stesso numero di partite, mentre la Spal è rimasta l’unica a non aver ancora vinto. Tra le note dolenti c’è sicuramente la Lazio: con 7 punti in 7 gare la squadra di Inzaghi ha una media da zona retrocessione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, doppia bocciatura: “Sarri e Conte hanno fallito”

CLASSIFICA POST CORONAVIRUS: Atalanta* 22, Milan 17, Sassuolo* 15, Juventus 14, Inter 14, Napoli 14, Roma 12, Sampdoria* 12, Fiorentina 9, Bologna 9, Verona* 9, Cagliari* 9, Udinese 8, Torino 7, Lazio 7, Genoa** 5, Brescia 5, Parma* 5, Lecce 4, Spal** 1.

*Una partita in più

**Una partita in meno

LEGGI ANCHE >>> Roma, UFFICIALE: risolto il contratto con la Nike