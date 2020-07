Skriniar e Brozovic potrebbero lasciare l’Inter questa estate. Conte sogna Kante: possibile inserimento del croato nella trattativa col Chelsea

In attesa di nuovi sviluppi sul futuro di Lautaro Martinez, l’Inter s’interroga su Skriniar e Brozovic. Lo slovacco e il croato stanno deludendo le attese in questa stagione sotto la gestione Conte e non sarebbero più tra gli incedibili della società. Per un’offerta pesante potrebbero anche lasciare Milano questa estate, con la dirigenza di Viale della Liberazione che valuterebbe 60 milioni ciascuno i due giocatori come scrive ‘Tuttosport’.

Un tesoretto da 120 milioni di euro, con annesse e sostanziose plusvalenze, che l’Inter poi reinvestirebbe sul mercato per accontentare Conte sugli obiettivi in entrata. Skriniar piace soprattuto in Premier e alle due squadre di Manchester, mentre Brozovic potrebbe risultare un jolly prezioso da inserire come contropartita in qualche operazione. Tra queste potrebbero essere intavolati dei discorsi con il Chelsea in un ipotetico scambio con Kante, oggetto dei desideri di Conte.

