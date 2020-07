Calciomercato Milan, tre pretendenti per Rodriguez | Fissato il prezzo

Tornato dal prestito al Psv Eindhoven, il terzino svizzero piace soprattutto in Bundesliga: le ultime.

L’emergenza per il coronavirus ha spinto l’Olanda a chiudere anticipatamente il campionato congelando la classifica alla 25esima giornata, vanificando la possibilità del Psv Eindhoven di tentare la rimonta in zona Champions. Di conseguenza i biancorossi non hanno nemmeno esercitato il diritto di riscatto per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro classe 1992 arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate. Il nazionale elvetico non rientra nei piani dei rossoneri che cercano nuovi acquirenti: secondo la ‘Bild’, tre club tedeschi sarebbero pronti a riportarlo in Bundesliga. Si tratta dell’Hertha Berlino, dell’Eintracht Francoforte e dell’Hoffenheim.

