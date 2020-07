Il Milan vuole rafforzare il pacchetto arretrato con l’acquisto di almeno un centrale. Il profilo seguito con interesse è quello di Fofana del Saint-Etienne

Il Milan guarda al calciomercato per rinforzare il reparto difensivo. Il riscatto di Kjaer è certamente una buona base di partenza. Il centrale danese ha dimostrato di essere il compagno di reparto perfetto per Alessio Romagnoli. Con l’ex Atalanta in campo i rossoneri vincono praticamente sempre (otto partite su dieci) ma serve allungare il reparto.

Matteo Gabbia è pronto a partire, in prestito, per trovare continuità: il Parma sembra essere la giusta destinazione. Non c’è spazio anche per Mateo Musacchio, che per via dell’infortunio, però, potrebbe faticare a trovare una nuova sistemazione, così come Duarte.

Calciomercato Milan, occhi su Fofana

Il Milan è così pronto ad accogliere nuovi centrali da affiancare ai più esperti Romagnoli–Kjaer. Tra i profili in cima alla lista della società rossonera c’è certamente Wesley Fofana. Il classe 2000 è pronto a lasciare il Saint-Etienne nelle prossime settimane.

Il club francese è in attesa della giusta offerta: la prima presentata dal Diavolo, come riporta ‘Le10Sport’, sarebbe stata rispedita al mittente ma i rossoneri sono al rilancio. Attenzione però alla concorrenza che arriva da Germania e Inghilterra. Lipsia e soprattutto Leicester hanno mostrato interesse per Fofana. Gli inglesi non avrebbero alcuna intenzione di mollare la presa.

