Calciomercato Fiorentina, un ex Serie A per la mediana: può sorridere l’Inter

La Fiorentina pensa a Kondogbia per il centrocampo: sul franco-centrafricano del Valencia, l’Inter vanta il 25% della futura rivendita.

Nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Il club viola, che punta a rifarsi dopo una stagione decisamente deludente, guarda con interesse a nomi di primo piano. Dopo Mario Mandzukic, che potrebbe raggiungere a Firenze l’amico Franck Ribery, Commisso e la dirigenza viola pensano ad un altro nome noto in Serie A. Si tratta di Goffrey Kondogbia, che a casa Inter non rappresenta certamente un rimpianto.

A Valencia però il franco-centrafricano è notevolmente cresciuto, ma nel corso della prossima stagione potrebbe lasciare il club spagnolo. Kondogbia, rivela ‘El Desmarque’, potrebbe lasciare il Valencia nella prossima sessione di mercato. Il giocatore è legato sino al 2022 con il club spagnolo e in vigore c’è una clausola da 80 milioni di euro, che però si abbasserà dalla prossima sessione invernale. Difficile comunque che il Valencia chiede certe cifre. Nel frattempo alcune squadre sembrano essersi fatte sotto per il giocatore: in Francia, in particolare c’è il Nizza, mentre in Italia la Fiorentina. A sorridere però potrebbe essere anche un altro club italiano. Proprio l’Inter, che sul giocatore vanta una percentuale del 25% sulla futura rivendita.

